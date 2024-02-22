На Солнце произошли две вспышки класса X подряд На Солнце произошли две сильнейшие вспышки, нарушившие радиосвязь 22 февраля, 09:41 Две сильнейшие вспышки на Солнце произошли 22 февраля. Обложка © Shutterstock

Учёные зафиксировали две мощные вспышки класса X на Солнце, которые привели к сбоям в радиосвязи. Об этом рассказала Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.

"22 февраля в 02:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3590 (N17E39) зарегистрирована вспышка X1.8 продолжительностью 22 минуты, в 09:32 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X1.7. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — отмечается в тексте.

После вспышек уровень влияния рентгеновских солнечных лучей на ионосферу планеты оказался на высоком уровне — R3 (сильно). Этот показатель оценивается по пятибальной шкале, где R5 — максимально. Сейчас опасное излучение пришло в норму.

Специалисты напомнили, что солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе из одной категории в другую мощность увеличивается в 10 раз. Также они предупредили, что на Земле возможны магнитные бури после выбросов на Солнце.

Последний раз мощная вспышка на Солнце фиксировалась 16 февраля. В рентгеновском диапазоне её уровень был зарегистрирован на отметке X2.5 (S16W85). Выброс солнечной плазмы продлился 16 минут.

Авторы Татьяна Миссуми