Мощная вспышка на Солнце зафиксирована утром 16 февраля

Мощная вспышка зафиксирована на Солнце утром 16 февраля. Об этом сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"В 09:53 (по московскому времени) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5 (S16W85) продолжительностью 16 минут, сопровождавшаяся всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2674 км/сек и нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в сообщении.

При этом после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей. Согласно значениям, самый высокий — это R5 (экстремально). К этому моменту уровень уже снизился до R1 (слабое).