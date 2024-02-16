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16 февраля, 10:18

Мощная вспышка на Солнце зафиксирована утром 16 февраля

Мощная вспышка зафиксирована на Солнце утром 16 февраля. Об этом сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"В 09:53 (по московскому времени) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.5 (S16W85) продолжительностью 16 минут, сопровождавшаяся всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2674 км/сек и нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в сообщении.

При этом после вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей. Согласно значениям, самый высокий — это R5 (экстремально). К этому моменту уровень уже снизился до R1 (слабое).

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Кстати, недавно Life.ru рассказывал, как вспышки на Солнце влияют на здоровье человека. Как пояснила онколог, они способны вызвать выброс энергетически заряженных частиц и ультрафиолетовое излучение, что, в свою очередь, воздействует на атмосферу Земли и вызывает геомагнитные бури. При этом явление увеличивает и риск онкологических заболеваний.

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Николь Вербер
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