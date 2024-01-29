Онколог объяснила, как вспышки на Солнце влияют на здоровье человека

Мощные вспышки на Солнце способны вызвать выброс энергетически заряженных частиц и ультрафиолетовое излучение. Всё это воздействует на атмосферу Земли, вызывая геомагнитные бури. В такое время фиксируется увеличение уровня космической радиации, что может негативно сказываться на нашем здоровье. Об этом Лайфу рассказала врач-онколог Хамис Магомедова.

Для защиты от потенциально вредного воздействия солнечных вспышек люди должны соблюдать предосторожности, такие как избегать продолжительных пребываний на открытом воздухе во время активности солнечных вспышек Хамис Магомедова врач-онколог

По её словам, повышенный уровень радиации может серьёзно навредить людям (в большей степени пилотам и космонавтам), которые находятся в области высоких широт или высокой геологической широты. Кроме того, это может увеличить риск онкологических заболеваний.

Специалист порекомендовала следить за оповещениями о самих вспышках и геомагнитных бурях от космических агентств. Также Магомедова посоветовала соблюдать предельную осторожность на открытом воздухе, особенно в районах высоких широт, а во время длительных полётов следует узнавать у сотрудников авиакомпании, принимаются ли меры предосторожности для минимизации воздействия радиации на пассажиров и экипаж.

"Важно также следовать рекомендациям специалистов в области медицины и космической безопасности, которые могут быть специально разработаны для конкретных ситуаций, таких как путешествия в космос или работа в областях с повышенным уровнем космической радиации", — отметила врач.

Кроме того, эксперт рекомендует обращать внимание на своё питание во время таких вспышек. Оно должно быть "богатым антиоксидантами и иммуномодулирующими элементами, которые могут помочь защитить клетки от воздействия радиации". В рацион стоит включить фрукты, овощи, зелёный чай, орехи и морепродукты. Космонавтам, а также людям, которые находятся в зоне повышенной космической радиации, нужно "обеспечить свой организм необходимыми питательными веществами для защиты от действия радиации".