Одни вспышки: Учёные поражены видом Солнца на снимках зонда Solar Orbiter Полученные изображения позволяют подозревать, что пик солнечной активности наступит гораздо раньше, чем прогнозировалось, и, собственно говоря, уже наступает. 19 февраля, 07:41 Учёные поражены видом Солнца на снимках зонда Solar Orbiter. Обложка © ESA & NASA

Зонд Solar Orbiter предусмотрительно запустили в космос во времена спокойного Солнца — в феврале 2020 года. Снимки и научные данные зонд начал присылать ещё "по дороге" к месту назначения, поэтому у учёных была возможность наблюдать динамику поведения светила. Вот изображение, которое он прислал в феврале 2021 года. Видно, что Солнце ещё "доброе", никаких гневно выгибающихся над поверхностью петель магнитного поля на нём нет.

Снимок Солнца, сделанный зондом Solar Orbiter в 2021 году. ЕКА — Удивительный всплеск активности Солнца на снимке Solar Orbiter (esa.int)

Космическому аппарату потребовалось больше трёх лет, чтобы достичь своей рабочей орбиты, которая даже в самой дальней от Солнца точке всё равно гораздо ближе Меркурия. И расположился Solar Orbiter там как раз "вовремя" — к самому пику солнечной активности. Вот какую картину он наблюдал и передал на Землю в октябре 2023 года. Стоит отметить, что на борту зонда в общей сложности десять научных приборов, в том числе имеющие возможность "видеть" ультрафиолетовое и даже рентгеновское излучение, которого человеческий глаз видеть не может.

Снимок Солнца, сделанный зондом Solar Orbiter в 2021 году. ЕКА — Удивительный всплеск активности Солнца на снимке Solar Orbiter (esa.int)

Наверняка при подробном сравнении большего количества снимков за эти три года видно, что всплывающие над Солнцем магнитные линии смещаются, проделывают путь от одного полюса к другому. Всё это заканчивается одним и тем же — "переворотом" магнитных полюсов Солнца. Это происходит примерно каждые 11 лет, в чём и заключается тот самый основной солнечный цикл. Правда, всё-таки именно цикл в данном случае — 22 года, потому что через 22 года магнитные полюсы становятся туда же, где они были изначально. Но каждая "революция" в солнечной магнитосфере сопровождается пиком её активности, который мы иногда ощущаем как "магнитные бури": неважное самочувствие, а порой и технические проблемы — мощный поток солнечной радиации способен вывести из строя спутники и даже повредить наземные электросети.

В прошлый раз магнитный солнечный "переворот" зафиксировали в 2013 году. Следующий ожидали в 2025-м. Но, наблюдая за недавним ростом солнечной активности, геофизики приходят к выводу, что в прогнозах чуть ошиблись и правы были те, кто предрекал солнечный максимум уже в 2024 году.

Интересный факт: солнечная активность заметно влияет на работу Международной космической станции. Дело в том, что потоки солнечных частиц делают атмосферу вокруг неё плотнее (а атмосфера на 400-километровой высоте хоть и крайне разрежённая, но всё-таки ещё имеется). И эта более плотная среда сильнее "тормозит" станцию, заставляет её снижаться. Поэтому приходится гораздо чаще включать двигатели кораблей "Прогресс", чтобы "приподнимать" МКС. Как раз сейчас на орбите такое более хлопотное время.

Авторы Адель Романенкова