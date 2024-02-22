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22 февраля, 14:32

В РАН объяснили, чего ждать землянам от двойной вспышки на Солнце

Учёный Эйсмонт: Землю могут ждать сильные магнитные бури после вспышек на Солнце

Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В ближайшие дни Землю могут накрыть сильные магнитные бури — это произойдёт, если сгустки плазмы от двух мощных вспышек на Солнце дойдут до планеты. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

"Если сгусток плазмы долетит до Земли, то это запускает процессы, которые мы называем магнитными бурями. В чём они выражаются визуально: это полярное сияние. Кроме того, они простираются до широт далеко от полярных. Ну, скажем, на широте Москвы или даже ещё южнее", — заявил он телеканалу "Звезда".

Помимо проблем с радиосвязью и работой спутников Земли, многие люди могут почувствовать себя плохо. Причём в периоды магнитных бурь, по статистике, кратно вырастает число инфарктов и инсультов, отметил Эйсмонт.

Одни вспышки: Учёные поражены видом Солнца на снимках зонда Solar Orbiter
Одни вспышки: Учёные поражены видом Солнца на снимках зонда Solar Orbiter

Напомним, 22 февраля учёные зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки самого высокого класса — X, которые даже привели к сбоям в радиосвязи. Также они предупредили, что на Земле возможны магнитные бури после таких солнечных выбросов.

Александра Вишнякова
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