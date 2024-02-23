На Солнце засекли крупнейший за семь лет взрыв сразу после двойной вспышки

Космические мониторы засекли на Солнце крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле сегодня ночью, между 01:00 и 02:00 по московскому времени. Это уже третья за последние несколько дней вспышка класса X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

"Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности", — уточнили учёные.