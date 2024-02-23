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23 февраля, 07:47

На Солнце засекли крупнейший за семь лет взрыв сразу после двойной вспышки

РАН: На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

Обложка © ESA &amp; NASA

Обложка © ESA & NASA

Космические мониторы засекли на Солнце крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле сегодня ночью, между 01:00 и 02:00 по московскому времени. Это уже третья за последние несколько дней вспышка класса X, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

"Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около одного киловатта на квадратный километр, что всего в два-три раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности", — уточнили учёные.

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Напомним, 22 февраля учёные зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки самого высокого класса — Х, которые даже привели к сбоям в радиосвязи. Из-за этого в ближайшие дни Землю могут накрыть сильные магнитные бури — это произойдёт, если сгустки плазмы дойдут до планеты.

Андрей Бражников
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