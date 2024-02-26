Врач рассказала, кого можно считать метеозависимым

Метеозависимость — реакция организма на условия окружающей среды — официально не доказана и не признана болезнью, но, как отметила терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Софья Хасиева, и не опровергнута. По словам специалиста, на сегодняшний день такие проявления связывают в первую очередь с психоэмоциональным состоянием человека и его образом жизни.

Так, нельзя отрицать, что дождь за окном способен усугубить состояние человека с депрессивной или тревожной симптоматикой. То же, отметила Хасиева, касается и скачков давления у гипертоников при изменении погоды.

"У страдающих артериальной гипертензией лиц зачастую есть прилагающийся набор проблем: хроническая бессонница, ночной храп, гиподинамия и другие состояния, которые будут влиять на адаптивность организма сильнее незначительных колебаний атмосферного давления, продолжительность светового дня и так далее", — пояснила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако существуют и экстремальные погодные явления, которые могут навредить даже самым здоровым и крепким людям, например жара и зной. Ведь в таких случаях вступают в силу значимые природные факторы, способные привести к тепловому или солнечному удару.