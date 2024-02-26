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26 февраля, 13:19

Врач рассказала, кого можно считать метеозависимым

Терапевт Хасиева: На изменения в погоде сильнее реагируют гипертоники

Метеозависимость — реакция организма на условия окружающей среды — официально не доказана и не признана болезнью, но, как отметила терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Софья Хасиева, и не опровергнута. По словам специалиста, на сегодняшний день такие проявления связывают в первую очередь с психоэмоциональным состоянием человека и его образом жизни.

Так, нельзя отрицать, что дождь за окном способен усугубить состояние человека с депрессивной или тревожной симптоматикой. То же, отметила Хасиева, касается и скачков давления у гипертоников при изменении погоды.

"У страдающих артериальной гипертензией лиц зачастую есть прилагающийся набор проблем: хроническая бессонница, ночной храп, гиподинамия и другие состояния, которые будут влиять на адаптивность организма сильнее незначительных колебаний атмосферного давления, продолжительность светового дня и так далее", — пояснила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Однако существуют и экстремальные погодные явления, которые могут навредить даже самым здоровым и крепким людям, например жара и зной. Ведь в таких случаях вступают в силу значимые природные факторы, способные привести к тепловому или солнечному удару.

Всё в голове: Терапевт объяснила, как отличить метеозависимость от ипохондрии
Всё в голове: Терапевт объяснила, как отличить метеозависимость от ипохондрии

Ранее врач назвал опаснейшие болезни, о которых кричит обычная зевота. Так, помимо обычной сонливости этот симптом может указывать на рассеянный склероз и даже инсульт.

Обложка ©

Unsplash / Towfiqu barbhuiya

Матвей Константинов
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