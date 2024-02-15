Всё в голове: Терапевт объяснила, как отличить метеозависимость от ипохондрии
Врач Мацкевич: Больше воздуха и меньше стресса помогут при метеозависимости
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Изменения погоды, в том числе обильные снегопады и снежные бури, особенно остро ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми, хроническими заболеваниями и гипертоники. Такими наблюдениями в беседе с Life.ru поделилась врач-терапевт флагманской клиники "Будь здоров" Надежда Мацкевич. У многих россиян, по её словам, отмечается боль в суставах, снижение работоспособности и плохое настроение.
По слова терапевта, нельзя сказать, что метеозависимость — это болезнь, но её проявления могут серьёзно нарушить планы человека и снизить качество жизни.
Если вы заметили, что ваш организм чутко реагирует на смену погодных условий, обратитесь за консультацией к врачу- терапевту, расскажите о своих симптомах. Врач посоветует меры профилактики и препараты, с помощью которых вы сможете оказать себе первую помощь, в частности, снизить при необходимости артериальное давление. При грамотной медикаментозной коррекции возможно снизить негативные проявления метеозависимости, сохранив активность и не нарушив свои планы.
Врач-терапевт Надежда Мацкевич
В дни, когда атмосфера преподносит сюрпризы, собеседница Life.ru советует дышать свежим воздухом, больше отдыхать, снизить уровень стресса, питаться лёгкой и здоровой пищей. При наличии хронических заболеваний нужно иметь дома соответствующие медикаменты, тонометр и другие средства первой помощи в аптечке.
"Но есть люди внушаемые и тревожные, которые, услышав в новостях о колебаниях атмосферного давления, начинают нервничать и невольно "убеждают" себя, что у них недомогание. В этом случае справиться с тревожностью поможет психолог или психотерапевт", — заключила Мацкевич.
Напомним, что сегодня, 15 февраля, Москву засыпал сильнейший снегопад. Сугробы уже выросли до 54 сантиметров, что в полтора раза выше нормы. Из-за этого на дорогах наблюдаются восьмибалльные пробки, а коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Власти просят автомобилистов пересесть на общественный транспорт.