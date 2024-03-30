В МЧС рассказали, когда и в каких регионах России прогнозируются крупные паводки

Согласно предварительным прогнозам, первые крупные дождевые паводки в этом году могут возникнуть в Краснодарском крае и Крыму уже в июне, а в августе — в Приморском крае. Об сообщили в пресс-службе МЧС.

"Первая фаза дождевых паводков прогнозируется в период июнь-сентябрь на территории Краснодарского края и Республики Крым, в период август-сентябрь — на территории Приморского края", — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".