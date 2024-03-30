Регион

Уведомления отключены

30 марта, 06:13

В МЧС рассказали, когда и в каких регионах России прогнозируются крупные паводки

МЧС: Первые дождевые паводки прогнозируются на Кубани и в Крыму в июне

Согласно предварительным прогнозам, первые крупные дождевые паводки в этом году могут возникнуть в Краснодарском крае и Крыму уже в июне, а в августе — в Приморском крае. Об сообщили в пресс-службе МЧС.

"Первая фаза дождевых паводков прогнозируется в период июнь-сентябрь на территории Краснодарского края и Республики Крым, в период август-сентябрь — на территории Приморского края", цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Житель Приморья в паводок отправился из села на самокате и утонул
Житель Приморья в паводок отправился из села на самокате и утонул

Многие российские регионы подвергаются паводкам, как только начинает таять зимний снег. Это природное явление представляет серьёзную опасность для жизни людей, и к нему нужно быть готовым. Ранее эксперты разъясняли, какие меры стоит принять, чтобы защитить собственные здоровье, жизнь и имущество, если вы живёте поблизости от реки, которая может выйти из берегов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Погода
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров