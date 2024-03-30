В МЧС рассказали, когда и в каких регионах России прогнозируются крупные паводки
МЧС: Первые дождевые паводки прогнозируются на Кубани и в Крыму в июне
Согласно предварительным прогнозам, первые крупные дождевые паводки в этом году могут возникнуть в Краснодарском крае и Крыму уже в июне, а в августе — в Приморском крае. Об сообщили в пресс-службе МЧС.
"Первая фаза дождевых паводков прогнозируется в период июнь-сентябрь на территории Краснодарского края и Республики Крым, в период август-сентябрь — на территории Приморского края", — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".
Многие российские регионы подвергаются паводкам, как только начинает таять зимний снег. Это природное явление представляет серьёзную опасность для жизни людей, и к нему нужно быть готовым. Ранее эксперты разъясняли, какие меры стоит принять, чтобы защитить собственные здоровье, жизнь и имущество, если вы живёте поблизости от реки, которая может выйти из берегов.
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