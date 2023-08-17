Житель Приморья в паводок отправился из села на самокате и утонул

Ещё двух человек нашли мёртвыми после паводка в Приморском крае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Таким образом, общее количество жертв разгула стихии выросло до шести. Ранее было известно о четырёх погибших — двух детях, женщине и молодом парне.

Как рассказали в надзорном ведомстве, один из погибших — мужчина 1964 года рождения — во время паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь. Сегодня его тело было обнаружено в реке Кулешовке. Ещё одну жертву наводнения — мужчину 1959 года рождения — нашли во дворе жилого дома. В ходе эвакуации он решил переждать паводок по месту жительства, рассчитывая на свои силы.