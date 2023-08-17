Житель Приморья в паводок отправился из села на самокате и утонул
Ещё двух человек нашли мёртвыми после паводка в Приморском крае, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Таким образом, общее количество жертв разгула стихии выросло до шести. Ранее было известно о четырёх погибших — двух детях, женщине и молодом парне.
Как рассказали в надзорном ведомстве, один из погибших — мужчина 1964 года рождения — во время паводка отправился на электросамокате из села Воскресенка в Спасск-Дальний и перестал выходить на связь. Сегодня его тело было обнаружено в реке Кулешовке. Ещё одну жертву наводнения — мужчину 1959 года рождения — нашли во дворе жилого дома. В ходе эвакуации он решил переждать паводок по месту жительства, рассчитывая на свои силы.
"Ход и результаты доследственных проверок по данным фактам поставлены в надзорном ведомстве на контроль", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Приморье, пострадавшем от мощного тайфуна "Ханун", было объявлено штормовое предупреждение из-за подхода к региону нового тайфуна по имени "Лан". В крае начались сильные дожди. Президент России Владимир Путин призвал органы власти внимательно мониторить ситуацию.
ТАСС / Юрий Смитюк