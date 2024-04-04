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4 апреля, 09:55

В Оренбургской области из-за паводка введён режим ЧС

В Оренбуржье вводится режим ЧС для оперативного проведения мероприятий, направленных на пропуск паводка и сведения к минимуму возможного ущерба для жителей региона и объектов инфраструктуры. Об этом сообщает губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Нужно сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ, превентивно провести эвакуацию жителей из опасных территорий, обеспечить запасы топлива, продуктов, предметов первой необходимости, сохранность личного имущества жителей и охрану общественного порядка по всей области", сказано в тексте сообщения в телеграм-канале главы региона.

По его словам, продолжается дежурство в населённых пунктах, подготовка запасов грунта и прочих материалов для отсыпки и укрепления дорог и дамб, обеспечивается работа пунктов временного размещения с обязательным питанием, водой, медицинской помощью и лекарственными препаратами. Кроме того, специалисты в Оренбуржье также готовы оказать психологическую поддержку нуждающимся.

"Руководство ликвидацией ЧС возложил на первого вице-губернатора Сергея Викторовича Балыкина. Контроль — лично за мной. Сегодня продолжаю объезд территорий, где паводок наиболее активный", заключил Денис Паслер.

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Почти 500 домов оказались в зоне сильных паводков на Алтае

Ранее власти Казахстана ограничили движение транспорта на границе с Россией из-за паводков. В нескольких районах Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Улытауской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба.

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Telegram / Денис Паслер

Владимир Озеров
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