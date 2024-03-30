Казахстан ограничит движение транспорта на границе с Россией из-за паводков

Власти Казахстана собираются ввести ограничения на движение автомобилей на нескольких участках казахстанско-российской границы из-за паводков. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

"В связи со сложной паводковой ситуацией в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской и Костанайской областях на отдельных направлениях казахстанско-российской границы возможны ограничения движения транспортных средств на автомобильных дорогах республиканского и международного значения", — сказано в тексте.

В КНБ рассказали, что в этой местности перед пунктами пропуска образовались скопления машин, и призвали водителей принимать в учёт сложившуюся ситуацию, чтобы скорректировать свой маршрут движения.

Из-за обильных паводков в нескольких районах Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Улытауской областей объявлены режимы ЧС местного масштаба, сообщает МЧС Казахстана.