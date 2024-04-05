Оренбуржцев призвали как можно быстрее эвакуироваться из зоны подтопления вблизи Урала
Мэр Салмин: В Оренбурге подтоплено более 300 домовладений и 750 участков
Глава Оренбурга Сергей Салмин записал экстренное обращение к жителям областного центра и его окраин. Чиновник заявил о критической ситуации с подъёмом воды на Урале и призвал к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления.
Кадры с места эвакуации жителей в Оренбургской области. Видео © Telegram / МЧС России
По словам Салмина, прежде всего это касается жителей микрорайона Форштадт, посёлков Пристанционный, Подмаячный, Кузнечный, Заречный, Ситцовка, Солнечный, Овчинный городок, посёлка имени Куйбышева, а также прилегающих к ним СНТ. Лишь за прошедшие сутки уровень воды в реке повысился на 91 сантиметр, предупредил глава Оренбурга. Уже сейчас подтоплено свыше 300 домовладений и 750 участков.
"Я призываю вас: уезжайте к родным, знакомым или в пункты временного размещения. Возьмите с собой личные документы всех членов семьи, деньги и ценности, нужные вам лекарства, вещи первой необходимости. Закройте окна, двери. Не оставляйте домашних животных, тем более привязанными. Не ждите, когда ситуация станет угрожающей! Уезжайте! Эвакуироваться нужно как можно быстрее!" — настоятельно призвал Салмин.
Telegram / МЧС России