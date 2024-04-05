Оренбуржцев призвали как можно быстрее эвакуироваться из зоны подтопления вблизи Урала

Глава Оренбурга Сергей Салмин записал экстренное обращение к жителям областного центра и его окраин. Чиновник заявил о критической ситуации с подъёмом воды на Урале и призвал к немедленной эвакуации из зоны возможного подтопления.

Кадры с места эвакуации жителей в Оренбургской области. Видео © Telegram / МЧС России

По словам Салмина, прежде всего это касается жителей микрорайона Форштадт, посёлков Пристанционный, Подмаячный, Кузнечный, Заречный, Ситцовка, Солнечный, Овчинный городок, посёлка имени Куйбышева, а также прилегающих к ним СНТ. Лишь за прошедшие сутки уровень воды в реке повысился на 91 сантиметр, предупредил глава Оренбурга. Уже сейчас подтоплено свыше 300 домовладений и 750 участков.