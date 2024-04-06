Власти опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске
Фото © Администрация города Орска
Сведения о полном разрушении дамбы в Орске Оренбургской области не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
"Дамба не разрушена, ничего с тех пор [с утра 6 апреля] не поменялось. Течение на одном из повреждений удалось приостановить", — рассказали в кабмине.
Напомним, что 5 апреля дамба в Орске получила сразу два повреждения в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. В результате происшествия никто не пострадал.