Власти опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске

Сведения о полном разрушении дамбы в Орске Оренбургской области не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Дамба не разрушена, ничего с тех пор [с утра 6 апреля] не поменялось. Течение на одном из повреждений удалось приостановить", — рассказали в кабмине.