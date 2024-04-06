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6 апреля, 08:50

Власти опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске

Фото © Администрация города Орска

Фото © Администрация города Орска

Сведения о полном разрушении дамбы в Орске Оренбургской области не соответствуют действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Дамба не разрушена, ничего с тех пор [с утра 6 апреля] не поменялось. Течение на одном из повреждений удалось приостановить", — рассказали в кабмине.

Тела трёх погибших нашли в зоне затопления после прорыва дамбы в Орске
Тела трёх погибших нашли в зоне затопления после прорыва дамбы в Орске

Напомним, что 5 апреля дамба в Орске получила сразу два повреждения в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. В результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Бражников
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