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6 апреля, 07:12

Тела трёх погибших нашли в зоне затопления после прорыва дамбы в Орске

Тела трёх человек обнаружены в зоне затопления в Старом городе Орска в Оренбургской области после прорыва дамбы на реке Урал. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах.

Двое погибших были найдены на улице. Ещё один находился в доме, накануне вечером он отказался эвакуироваться. Точные причины их смерти предстоит выяснить экспертам. На месте ЧП работают спасатели на лодках и водоходах. Несколько человек уже пришлось спасать с крыш затопленных жилых домов.

К настоящему моменту уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра при опасном уровне в семь метров. В регионе подтоплено 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Из опасных районов эвакуировано 4208 человек, включая 1019 детей.

Часть Орска начала уходить под воду после прорыва дамбы
Часть Орска начала уходить под воду после прорыва дамбы

Напомним, что 5 апреля дамба в Орске получила сразу два повреждения в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. В результате происшествия никто не пострадал.

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МЧС России

Андрей Бражников
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