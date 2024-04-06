Тела трёх погибших нашли в зоне затопления после прорыва дамбы в Орске
Тела трёх человек обнаружены в зоне затопления в Старом городе Орска в Оренбургской области после прорыва дамбы на реке Урал. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах.
Двое погибших были найдены на улице. Ещё один находился в доме, накануне вечером он отказался эвакуироваться. Точные причины их смерти предстоит выяснить экспертам. На месте ЧП работают спасатели на лодках и водоходах. Несколько человек уже пришлось спасать с крыш затопленных жилых домов.
К настоящему моменту уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра при опасном уровне в семь метров. В регионе подтоплено 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Из опасных районов эвакуировано 4208 человек, включая 1019 детей.
Напомним, что 5 апреля дамба в Орске получила сразу два повреждения в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. В результате происшествия никто не пострадал.
МЧС России