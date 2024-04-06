Тела трёх погибших нашли в зоне затопления после прорыва дамбы в Орске

Тела трёх человек обнаружены в зоне затопления в Старом городе Орска в Оренбургской области после прорыва дамбы на реке Урал. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах.

Двое погибших были найдены на улице. Ещё один находился в доме, накануне вечером он отказался эвакуироваться. Точные причины их смерти предстоит выяснить экспертам. На месте ЧП работают спасатели на лодках и водоходах. Несколько человек уже пришлось спасать с крыш затопленных жилых домов.