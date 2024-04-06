В Оренбургской области подтоплено уже 2556 домов, вода поднялась до 9 метров

Уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра при опасном уровне в семь метров. Об этом рассказал глава города Василий Козупица.

"Сегодня на утро уровень воды [составляет] 9,27 м и растёт до сих пор. На два с лишним метра выше опасного уровня. Естественно, дамба получила уровень выше критического, поэтому произошло обрушение", — объяснил Козупица.

В некоторых районах всего за несколько часов вода поднялась на четыре метра. По оценке экспертов, она уйдёт в течение 1,5–2 недель. Власти делают всё необходимое для спасения людей, заверил мэр. На данный момент всего в Оренбургской области подтоплено 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Из опасных районов эвакуировано 4208 человек, включая 1019 детей, из них в пунктах временного размещения (ПВР) находится 427 жителей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.