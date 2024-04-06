Часть Орска начала уходить под воду после прорыва дамбы
Мэрия Орска сообщила о скором подтоплении всего жилого сектора Старого города
Жилой сектор микрорайона Старый город в Орске в ближайшее время будет полностью подтоплен талыми водами. О последствиях прорыва дамбы сообщила местная мэрия.
"Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации", — сказано в публикации администрации в мессенджере Telegram.
Как отметили власти, насыпная дамба, которая защищает Старый город от разлива реки, не выдерживает потока воды, она уже начала подтапливать его без захода в другие районы.
В мэрии напомнили, что остающихся в опасной зоне горожан могут эвакуировать бесплатные автобусы. Они ожидают людей на пересечении улиц Карла Маркса и 1 Мая.
Напомним, что 5 апреля дамба в Орске получила сразу два повреждения в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. В результате происшествия никто из горожан не пострадал.
Telegram / ПроОрск