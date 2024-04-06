Часть Орска начала уходить под воду после прорыва дамбы

Жилой сектор микрорайона Старый город в Орске в ближайшее время будет полностью подтоплен талыми водами. О последствиях прорыва дамбы сообщила местная мэрия.

"Жителям необходимо принять срочные меры к эвакуации", — сказано в публикации администрации в мессенджере Telegram.

Как отметили власти, насыпная дамба, которая защищает Старый город от разлива реки, не выдерживает потока воды, она уже начала подтапливать его без захода в другие районы.