В результате прорыва насыпной дамбы в Орске никто не пострадал

В результате разрушения дамбы в Орске на фоне весеннего половодья никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Оренбургской области.

А тем временем к экстренной эвакуации призвали и жителей Оренбурга. На фоне резкого подъёма воды в Урале сотни домовладений рискуют оказаться в зоне подтопления, предупредил мэр города Сергей Салмин.