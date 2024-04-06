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5 апреля, 21:21

В результате прорыва насыпной дамбы в Орске никто не пострадал

В результате разрушения дамбы в Орске на фоне весеннего половодья никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Оренбургской области.

"Пострадавших нет", — заявили ТАСС в кабмине региона.

Напомним, что разрушение насыпной плотины произошло в районе Старого города вечером 5 апреля. Жителей близлежащих улиц и посёлков эвакуируют из опасной зоны, созданы пункты временного размещения. Параллельно у дамбы работает спецтехника, восстанавливая её целостность. За день до происшествия в Оренбургской области был введён режим ЧС.

Момент обрушения дамбы в Орске попал на видео
Момент обрушения дамбы в Орске попал на видео

А тем временем к экстренной эвакуации призвали и жителей Оренбурга. На фоне резкого подъёма воды в Урале сотни домовладений рискуют оказаться в зоне подтопления, предупредил мэр города Сергей Салмин.

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Telegram / Урал56.Ру | Оренбург, Орск

Илья Пушкарев
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