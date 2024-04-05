Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 20:57

Более 30 большегрузов задействовано в устранении прорыва дамбы в Орске

Больше трёх десятков большегрузов засыпают прорванную насыпную дамбу в Орске. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Работа специалистов МЧС России в Орске. Видео © Telegram / МЧС России

"Небольшой прорыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки... Всего работают 33 большегруза, техника вся в непрерывном режиме работает", — сказал представитель спасателей.

Он также сообщил о проводимой силами МЧС и местной администрации эвакуации граждан и рекомендовал жителям не пренебрегать советами специалистов и пройти в пункты временного размещения.

На дамбе в Орске зафиксировано два повреждения
На дамбе в Орске зафиксировано два повреждения

Напомним, вечером 5 апреля в Орске из-за сильного паводка произошёл прорыв дамбы. В зоне подтопления может оказаться свыше четырёх тысяч домовладений, где проживает до 10 тысяч человек. На выезде из города образовалась пробка из десятков машин. К экстренной эвакуации на фоне подъёма уровня воды на Урале призвали также жителей Оренбурга и пригорода.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / МЧС России

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров