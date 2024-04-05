Более 30 большегрузов задействовано в устранении прорыва дамбы в Орске

Больше трёх десятков большегрузов засыпают прорванную насыпную дамбу в Орске. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Работа специалистов МЧС России в Орске. Видео © Telegram / МЧС России

"Небольшой прорыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки... Всего работают 33 большегруза, техника вся в непрерывном режиме работает", — сказал представитель спасателей.