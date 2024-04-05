Более 30 большегрузов задействовано в устранении прорыва дамбы в Орске
Больше трёх десятков большегрузов засыпают прорванную насыпную дамбу в Орске. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Работа специалистов МЧС России в Орске. Видео © Telegram / МЧС России
"Небольшой прорыв сейчас устраняется фронтальными погрузчиками и большегрузами, которые завозят туда землю для засыпки... Всего работают 33 большегруза, техника вся в непрерывном режиме работает", — сказал представитель спасателей.
Он также сообщил о проводимой силами МЧС и местной администрации эвакуации граждан и рекомендовал жителям не пренебрегать советами специалистов и пройти в пункты временного размещения.
Напомним, вечером 5 апреля в Орске из-за сильного паводка произошёл прорыв дамбы. В зоне подтопления может оказаться свыше четырёх тысяч домовладений, где проживает до 10 тысяч человек. На выезде из города образовалась пробка из десятков машин. К экстренной эвакуации на фоне подъёма уровня воды на Урале призвали также жителей Оренбурга и пригорода.
Кадр из видео Telegram / МЧС России