Третий самолёт МЧС со спасателями вылетел из Подмосковья в затопленный Орск
Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков распорядился отправить в затопленный Орск дополнительный эшелон спасателей для помощи после прорыва дамбы. Третий самолёт с подкреплением уже вылетел в регион, сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
Дополнительный эшелон спасателей направлен в Оренбуржье. Видео © Telegram / МЧС России
"На борту самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России", — сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, МЧС направило в Орск дополнительные плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и комплекты спасательных жилетов. Ликвидировать последствия наводнения помогают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников, сообщают сотрудники пресс-службы.
Telegram / МЧС России