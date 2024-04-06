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6 апреля, 11:53

Третий самолёт МЧС со спасателями вылетел из Подмосковья в затопленный Орск

Глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков распорядился отправить в затопленный Орск дополнительный эшелон спасателей для помощи после прорыва дамбы. Третий самолёт с подкреплением уже вылетел в регион, сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Дополнительный эшелон спасателей направлен в Оренбуржье. Видео © Telegram / МЧС России

"На борту самолёта Ил-76 чрезвычайного ведомства 175 специалистов отряда "Центроспас", курсантов и офицеров Уральского института ГПС МЧС России", — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, МЧС направило в Орск дополнительные плавсредства, технику высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и комплекты спасательных жилетов. Ликвидировать последствия наводнения помогают 540 специалистов, 146 единиц техники, более 70 плавсредств и 13 беспилотников, сообщают сотрудники пресс-службы.

Власти заверили, что в Орске не будет проблем с подвозом воды и продуктов
Власти заверили, что в Орске не будет проблем с подвозом воды и продуктов

Ранее в Орске прорвало дамбу в результате сильного паводка. Люди начали экстренно эвакуироваться из опасных районов города, на выезде из которого сформировалась пробка из десятков машин. Жертвами ЧС стали четыре человека.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Владимир Озеров
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