Власти заверили, что в Орске не будет проблем с подвозом воды и продуктов

Торговые сети будут обеспечивать поставки продуктов и прочих товаров в магазины Орска. Проблем с подвозом не предвидится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства региона.

"На данный момент проблем с поставками продуктов и других товаров в Орске нет. Возможно, что в связи с повышенной тревогой жители начнут формировать запасы продуктов. Торговые сети к этому готовы: обеспечат подвоз. Задача максимально эвакуировать население из подтапливаемой территории", — сказано в сообщении пресс-службы.