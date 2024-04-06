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6 апреля, 10:20

Власти заверили, что в Орске не будет проблем с подвозом воды и продуктов

Торговые сети будут обеспечивать поставки продуктов и прочих товаров в магазины Орска. Проблем с подвозом не предвидится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства региона.

"На данный момент проблем с поставками продуктов и других товаров в Орске нет. Возможно, что в связи с повышенной тревогой жители начнут формировать запасы продуктов. Торговые сети к этому готовы: обеспечат подвоз. Задача максимально эвакуировать население из подтапливаемой территории", — сказано в сообщении пресс-службы.

В правительстве региона подчеркнули, что город не утратил связи с внешним миром, а автотрассы и железнодорожные маршруты работают в штатном режиме. Последствия паводка коснулись лишь старой части Орска.

Часть Орска начала уходить под воду после прорыва дамбы
Часть Орска начала уходить под воду после прорыва дамбы

Ранее прокуратура региона сообщила о двух нарушениях при содержании дамбы в Орске, которые были замечены ещё до её прорыва. В результате ЧП люди начали экстренно эвакуироваться из опасных районов, а на выезде из города сформировалась большая пробка. К сожалению, жертв избежать не удалось, разрушение плотины унесло жизни четырёх человек.

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Владимир Озеров
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