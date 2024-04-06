Власти заверили, что в Орске не будет проблем с подвозом воды и продуктов
Торговые сети будут обеспечивать поставки продуктов и прочих товаров в магазины Орска. Проблем с подвозом не предвидится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства региона.
"На данный момент проблем с поставками продуктов и других товаров в Орске нет. Возможно, что в связи с повышенной тревогой жители начнут формировать запасы продуктов. Торговые сети к этому готовы: обеспечат подвоз. Задача максимально эвакуировать население из подтапливаемой территории", — сказано в сообщении пресс-службы.
В правительстве региона подчеркнули, что город не утратил связи с внешним миром, а автотрассы и железнодорожные маршруты работают в штатном режиме. Последствия паводка коснулись лишь старой части Орска.
Ранее прокуратура региона сообщила о двух нарушениях при содержании дамбы в Орске, которые были замечены ещё до её прорыва. В результате ЧП люди начали экстренно эвакуироваться из опасных районов, а на выезде из города сформировалась большая пробка. К сожалению, жертв избежать не удалось, разрушение плотины унесло жизни четырёх человек.
Telegram / SHOT