Число погибших при наводнении в Орске выросло до четырёх

Наводнение, произошедшее в Орске из-за прорванной дамбы, унесло жизни четырёх человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Правительство региона на данный момент подтвердило сведения об обнаружении тел двух погибших. Однако там заявили, что их смерть, предварительно, не связана с наводнением.