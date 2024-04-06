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6 апреля, 10:03

Число погибших при наводнении в Орске выросло до четырёх

Наводнение, произошедшее в Орске из-за прорванной дамбы, унесло жизни четырёх человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Наводнение в Орске. Видео © Telegram / SHOT

Правительство региона на данный момент подтвердило сведения об обнаружении тел двух погибших. Однако там заявили, что их смерть, предварительно, не связана с наводнением.

Власти опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске
Власти опровергли данные о полном разрушении дамбы в Орске

Напомним, что 5 апреля на дамбе в Орске было замечено сразу два повреждения из-за сильного половодья. Жители города начали экстренно эвакуироваться из районов с угрозой подтопления. Момент, когда дамба разрушилась, удалось запечатлеть на видео. Глава МЧС России Куренков направил в регион дополнительный отряд спасателей. Прокуратура региона сообщила, что дамбу прорвало из-за несвоевременно принятых мер по её эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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