Число погибших при наводнении в Орске выросло до четырёх
Наводнение, произошедшее в Орске из-за прорванной дамбы, унесло жизни четырёх человек. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
Наводнение в Орске. Видео © Telegram / SHOT
Правительство региона на данный момент подтвердило сведения об обнаружении тел двух погибших. Однако там заявили, что их смерть, предварительно, не связана с наводнением.
Напомним, что 5 апреля на дамбе в Орске было замечено сразу два повреждения из-за сильного половодья. Жители города начали экстренно эвакуироваться из районов с угрозой подтопления. Момент, когда дамба разрушилась, удалось запечатлеть на видео. Глава МЧС России Куренков направил в регион дополнительный отряд спасателей. Прокуратура региона сообщила, что дамбу прорвало из-за несвоевременно принятых мер по её эксплуатации. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".
Telegram / SHOT