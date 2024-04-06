СК возбудил уголовное дело о халатности после прорыва дамбы в Орске

Уголовное дело возбуждено по факту прорыва дамбы в городе Орске Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

"По данному факту по поручению руководителя Следственного управления следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Как уточняется, речь идёт о двух статьях — ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в ситуации и устанавливать обстоятельства, проводятся следственные и процессуальные действия.