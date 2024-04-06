В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка

В четырёх районах и городском округе в Челябинской области введён режим ЧС. А также действует режим повышенной готовности в пяти районах и городском округе из-за подтопления десятков частных жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Челябинской области.

"Режим ЧС введён на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе", — уточнили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС России, по региону 6 апреля остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека, а адресная помощь оказана 165 южноуральцам. На особом контроле находится 7 населённых пунктов.