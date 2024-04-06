В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка
Последствия паводка в селе Варна Челябинской области. Фото © Telegram / МЧС России
В четырёх районах и городском округе в Челябинской области введён режим ЧС. А также действует режим повышенной готовности в пяти районах и городском округе из-за подтопления десятков частных жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Челябинской области.
"Режим ЧС введён на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе", — уточнили в пресс-службе.
По данным ГУ МЧС России, по региону 6 апреля остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека, а адресная помощь оказана 165 южноуральцам. На особом контроле находится 7 населённых пунктов.
Кроме того, в ночь на субботу на реке Кабанка произошёл размыв запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка Пластовского района, в результате которого подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. На месте работают сотрудники специальных служб. Пресс-служба добавила, что на особом контроле находится 11 мест перелива воды. Правительство Челябинской области оказало должную поддержку жителям: организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие и обеспечена временная переправа людей.
А в Оренбургской области 5 апреля получила повреждения дамба в Орске в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. В результате происшествия никто не пострадал. Вода поднялась до 9 метров.