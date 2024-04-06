Глава Орска Козупица сообщил о прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебской

Прорыв дамбы произошёл в районе улицы Борисоглебской в Орске Оренбургской области, город постепенно уходит под воду, ситуация осложняется. Об этом сообщил журналистам глава Орска Василий Козупица, призвав местных жителей эвакуироваться.

"Ситуация осложняется. Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, — сложно будет эвакуироваться. Прошу эвакуироваться своевременно", — сказал Козупица, его слова приводит "Урал56.ру".