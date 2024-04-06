Глава Орска Козупица сообщил о прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебской
Прорыв дамбы произошёл в районе улицы Борисоглебской в Орске Оренбургской области, город постепенно уходит под воду, ситуация осложняется. Об этом сообщил журналистам глава Орска Василий Козупица, призвав местных жителей эвакуироваться.
Глава Орска подтвердил второй прорыв дамбы. Видео © Telegram / Урал56.Ру
"Ситуация осложняется. Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, — сложно будет эвакуироваться. Прошу эвакуироваться своевременно", — сказал Козупица, его слова приводит "Урал56.ру".
Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, город сильно затопило. По информации прокуратуры области, ранее уже выявлялись нарушения при её эксплуатации. Заведено уголовное дело о халатности. Как заявлял губернатор Паслер, дамба не была рассчитана на такую большую нагрузку. На данный момент подтопило более 4,4 тысячи домов. Позже местные жители стали сообщать, что дамбу прорвало ещё в одном месте. Сообщалось, что в результате паводка погибло четыре человека, при этом смерть двоих по причине утопления Минздрав опроверг.
ТАСС / Алеев Егор