Губернатор Паслер: Дамба в Орске не была рассчитана на такую большую нагрузку

Прорванная дамба в Орске Оренбургской области не была рассчитана на такую большую нагрузку. С таким заявлением выступил губернатор региона Денис Паслер.

"Проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую. И такой паводок скорее исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче", — написал Паслер в своём телеграм-канале.

По его словам, ситуация в старой части города не из лёгких. Все службы работают по своим направлениям. Губернатор также рассказал, что сейчас власти решают вопрос о создании пунктов длительного пребывания для местных жителей, чьи дома ушли под воду. Пострадавших от стихии обеспечат всем необходимым.