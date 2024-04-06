Губернатор Паслер: Дамба в Орске не была рассчитана на такую большую нагрузку
Прорванная дамба в Орске Оренбургской области не была рассчитана на такую большую нагрузку. С таким заявлением выступил губернатор региона Денис Паслер.
Совещание, собранное для решение проблем, связанных с затоплениями в Орске. Видео © Telegram / Денис Паслер
"Проект дамбы рассчитан на другую нагрузку, гораздо меньшую. И такой паводок скорее исключение. Но пострадавшим людям от этого не легче", — написал Паслер в своём телеграм-канале.
По его словам, ситуация в старой части города не из лёгких. Все службы работают по своим направлениям. Губернатор также рассказал, что сейчас власти решают вопрос о создании пунктов длительного пребывания для местных жителей, чьи дома ушли под воду. Пострадавших от стихии обеспечат всем необходимым.
Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, город сразу сильно затопило. Прокуратура области раскрыла, что ранее были выявлены нарушения при эксплуатации дамбы. Возбуждено уголовное дело о халатности. 18 местных жителей обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции. Замглавы Правительства России Виктория Абрамченко поручила Федеральному агентству водных ресурсов восстановить прорвавшуюся накануне дамбу. Тем временем третий самолёт МЧС со спасателями вылетел из Подмосковья на подмогу.
Telegram / Денис Паслер