18 жителей Орска обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции

В Орске зафиксировали вспышку заболеваемости острыми кишечными инфекциями. В период с 4 по 5 апреля за помощью обратились 18 человек. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

"Локально, в районе трёх улиц города Орска, 4–5 апреля 2024 года зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них восемь госпитализированы, остальные получают амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное", — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Всех обратившихся в местные больницы объединяет то, что они пили воду из-под крана. В Орске с 5 апреля действует оперативный медштаб под управлением вице-губернатора, заместителя председателя правительства региона по социальной политике, министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой при участии глав медицинских организаций, а также сотрудников Роспотребнадзора и городской администрации. В материалах заболевших выявили норовирус второго типа. В домах на проблемном участке будет отключена подача воды, чтобы исключить употребление её в качестве питья местными жителями и создать возможность дезинфекции водопроводной инфраструктуры. Под ограничения попадают несколько десятков жилых зданий на "втором участке". Администрация Орска и домовые управляющие компании обеспечат жильцов как питьевой, так и технической водой.