Прорванную дамбу в Орске поручили восстановить Росводресурсам

"Ростехнадзору поручено проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений. Росводресурсам поручено вместе с Правительством Оренбургской области решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске", — отмечается в сообщении.

Кроме того, там рассказали, что Минсельхозу поручили оценить ущерб сельхозтоваропроизводителей, а также принять меры по сокращению последствий для сельского хозяйства в затопленном регионе. Минприроды России следует довести до МЧС и муниципалитетов обстановку на водоёмах, где есть риск разлива, в том числе на реках Илек, Чёрная, Самара, Урал, Тобол.