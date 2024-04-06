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6 апреля, 14:05

Прорванную дамбу в Орске поручили восстановить Росводресурсам

Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Замглавы Правительства России Виктория Абрамченко поручила Федеральному агентству водных ресурсов восстановить прорвавшуюся накануне дамбу в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

Кадры эвакуации жителей из затопленного микрорайона Старый город в Орске. Видео © Telegram / МЧС России

"Ростехнадзору поручено проанализировать техническое состояние защитных сооружений, в том числе дамб, и принять превентивные меры для усиления их безопасности и сокращения рисков подтоплений. Росводресурсам поручено вместе с Правительством Оренбургской области решить вопрос восстановления дамбы в городе Орске", — отмечается в сообщении.

Кроме того, там рассказали, что Минсельхозу поручили оценить ущерб сельхозтоваропроизводителей, а также принять меры по сокращению последствий для сельского хозяйства в затопленном регионе. Минприроды России следует довести до МЧС и муниципалитетов обстановку на водоёмах, где есть риск разлива, в том числе на реках Илек, Чёрная, Самара, Урал, Тобол.

Дамба ещё в одном регионе России не выдержала напора паводковых вод
Дамба ещё в одном регионе России не выдержала напора паводковых вод

Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, часть города сразу же начала уходить под воду. В прокуратуре заявили, что нарушения при содержании объекта находили ранее, заведено уголовное дело о халатности. Число погибших при затоплении выросло уже до четырёх человек.

Александра Мышляева
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