Дамба ещё в одном регионе России не выдержала напора паводковых вод
Прокуратура начала проверку после разрушения дамбы пруда в Марий Эл
В деревне Пекейсола разрушилась дамба местного пруда. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл
В деревне Пекейсола Республики Марий Эл разрушилась дамба пруда под напором паводковых вод, уровень которых резко поднялся из-за выпавших осадков. Региональная прокуратура начала проверку.
Дамба пруда в деревне Пекейсола разрушилась. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл
"Утром 6 апреля 2024 года из-за таяния выпавших накануне осадков произошёл резкий подъём воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объёмами паводковых вод", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В прокуратуре подчеркнули, что угрозы подтопления жилых домов нет, сейчас местные власти приступили к ограждению места происшествия.
Ранее сообщалось, что в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, часть города сразу же начала уходить под воду. В прокуратуре заявили, что нарушения при содержании дамбы были выявлены ещё ранее. Возбуждено уголовное дело о халатности. Число погибших при наводнении выросло уже до четырёх.