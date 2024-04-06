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Дамба ещё в одном регионе России не выдержала напора паводковых вод

Прокуратура начала проверку после разрушения дамбы пруда в Марий Эл

6 апреля, 13:04
В деревне Пекейсола разрушилась дамба местного пруда. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл

В деревне Пекейсола разрушилась дамба местного пруда. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл

В деревне Пекейсола Республики Марий Эл разрушилась дамба пруда под напором паводковых вод, уровень которых резко поднялся из-за выпавших осадков. Региональная прокуратура начала проверку.

Дамба пруда в деревне Пекейсола разрушилась. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл

"Утром 6 апреля 2024 года из-за таяния выпавших накануне осадков произошёл резкий подъём воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объёмами паводковых вод", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что угрозы подтопления жилых домов нет, сейчас местные власти приступили к ограждению места происшествия.

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Ранее сообщалось, что в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, часть города сразу же начала уходить под воду. В прокуратуре заявили, что нарушения при содержании дамбы были выявлены ещё ранее. Возбуждено уголовное дело о халатности. Число погибших при наводнении выросло уже до четырёх.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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