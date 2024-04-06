Дамба ещё в одном регионе России не выдержала напора паводковых вод Прокуратура начала проверку после разрушения дамбы пруда в Марий Эл 6 апреля, 13:04 В деревне Пекейсола разрушилась дамба местного пруда. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл

В деревне Пекейсола Республики Марий Эл разрушилась дамба пруда под напором паводковых вод, уровень которых резко поднялся из-за выпавших осадков. Региональная прокуратура начала проверку.

Дамба пруда в деревне Пекейсола разрушилась. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл

"Утром 6 апреля 2024 года из-за таяния выпавших накануне осадков произошёл резкий подъём воды в местном пруду и трубы, обеспечивающие сброс воды, не справились с возросшими объёмами паводковых вод", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что угрозы подтопления жилых домов нет, сейчас местные власти приступили к ограждению места происшествия.

Авторы Татьяна Миссуми