В Минздраве опровергли причину смерти двух мужчин в подтопленных домах Орска
Минздрав: Смерть двух мужчин в Орске наступила не из-за утопления
Последствия прорыва дамбы в Орске. Обложка © ТАСС / Алеев Егор
Двое мужчин в Орске, чьи тела была найдены в подтопленных домах, погибли не из-за утопления. Об этом сообщили в Минздраве Оренбургской области. Их отправили на экспертизу, где стало понятно, что причина смерти кроется в другом.
"При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, город сразу сильно затопило. Прокуратура области раскрыла, что ранее были выявлены нарушения при эксплуатации дамбы. Возбуждено уголовное дело о халатности. Тем временем третий самолёт МЧС со спасателями вылетел из Подмосковья на подмогу.