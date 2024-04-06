Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 14:31

В Минздраве опровергли причину смерти двух мужчин в подтопленных домах Орска

Минздрав: Смерть двух мужчин в Орске наступила не из-за утопления

Последствия прорыва дамбы в Орске. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Последствия прорыва дамбы в Орске. Обложка © ТАСС / Алеев Егор

Двое мужчин в Орске, чьи тела была найдены в подтопленных домах, погибли не из-за утопления. Об этом сообщили в Минздраве Оренбургской области. Их отправили на экспертизу, где стало понятно, что причина смерти кроется в другом.

"При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти", — говорится в сообщении ведомства.

18 жителей Орска обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции
18 жителей Орска обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции

Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, город сразу сильно затопило. Прокуратура области раскрыла, что ранее были выявлены нарушения при эксплуатации дамбы. Возбуждено уголовное дело о халатности. Тем временем третий самолёт МЧС со спасателями вылетел из Подмосковья на подмогу.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров