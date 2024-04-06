Жители Орска сообщают, что дамбу прорвало ещё в одном месте
В посёлке Никель в Орске началась срочная эвакуация жителей из-за паводка
В посёлке Никель Орска жителей срочно эвакуируют из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
"На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома", — говорится в сообщении.
Дамбу в Орске прорвало ещё в одном месте. Видео © SHOT
А местные жители сообщили SHOT, что ситуация ухудшилась из-за прорыва дамбы ещё в одном месте. По их словам, это произошло в районе улицы Борисоглебской в Никеле. Очевидец смог снять видео, как вода стремительно прибывает в посёлок.
Поликлиника в Никеле уже перешла на работу в экстренном режиме, 78 пациентов эвакуировали в другие стационары, говорится в телеграм-канале медучреждения. Там уточнили, что 14 человек направили в стационар на Станиславского, а оставшихся — на Новосибирскую.
Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, город сильно затопило. По информации прокуратуры области, ранее уже выявлялись нарушения при эксплуатации дамбы. Заведено уголовное дело о халатности. Как заявлял губернатор Паслер, дамба не была рассчитана на такую большую нагрузку. Её восстановлением займётся Федеральное агентство водных ресурсов. На данный момент подтопило более 4,4 тысячи домов, свыше 1,1 тысячи человек эвакуировано.
ТАСС / Алеев Егор