Жители Орска сообщают, что дамбу прорвало ещё в одном месте

В посёлке Никель Орска жителей срочно эвакуируют из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

"На месте работают региональные и муниципальные службы, спасатели. Жители будут эвакуированы в пункты временного размещения или к родственникам. Людей информируют о том, что для собственной безопасности необходимо срочно покинуть подтопленные дома", — говорится в сообщении.

Дамбу в Орске прорвало ещё в одном месте. Видео © SHOT

А местные жители сообщили SHOT, что ситуация ухудшилась из-за прорыва дамбы ещё в одном месте. По их словам, это произошло в районе улицы Борисоглебской в Никеле. Очевидец смог снять видео, как вода стремительно прибывает в посёлок.