Губернатор Паслер: В Орске подтопило уже более 4,4 тысячи жилых домов

Более 4,4 тысячи домов подтопило в Орске, свыше 1,1 тысячи человек эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"В настоящее время в Орске эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребёнок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей. Подтопленными остаются более 4407 домов", — приводит слова Паслера пресс-служба областного правительства.