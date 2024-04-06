Губернатор Паслер: В Орске подтопило уже более 4,4 тысячи жилых домов
Подтопленный дом. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Более 4,4 тысячи домов подтопило в Орске, свыше 1,1 тысячи человек эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
"В настоящее время в Орске эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребёнок. В пунктах временного размещения находятся 510 человек, в том числе 115 детей. Подтопленными остаются более 4407 домов", — приводит слова Паслера пресс-служба областного правительства.
Глава региона также добавил, что на месте работают около 600 специалистов и 160 единиц техники, в том числе 70 плавсредств. Кроме того, на затопленных территориях задействованы высокопроходимые плавающие транспортёры.
Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, город сильно затопило. По информации прокуратуры области, ранее уже выявлялись нарушения при эксплуатации дамбы. Заведено уголовное дело о халатности. Как заявлял губернатор Паслер, дамба не была рассчитана на такую большую нагрузку. Её восстановлением займётся Федеральное агентство водных ресурсов.