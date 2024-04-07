Названа дата пика паводка в Оренбургской области

Пик паводка в Оренбургской области прогнозируется к 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик", — говорится в сообщении.