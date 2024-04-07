Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 12:18

Названа дата пика паводка в Оренбургской области

Правительство Оренбургской области сообщило о пике паводка 10 апреля

Паводок в Оренбургской области. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Паводок в Оренбургской области. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Пик паводка в Оренбургской области прогнозируется к 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик", — говорится в сообщении.

В зоне подтопления находятся Оренбург и Оренбургский район, в том числе Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. Стабилизация ситуации ожидается к 20 апреля.

Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье
Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье

Напомним, на Оренбургскую область 5 апреля обрушился мощный паводок. В Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти сообщили ещё об одной пробоине. Как отмечал губернатор Денис Паслер, разгул стихии стал самым мощным за историю региона. Известно о не менее чем 18 пострадавших, заразившихся кишечными инфекциями. Число подтопленных жилых домов достигло почти 6,3 тысячи. Тем временем в регионе ввели режим ЧС федерального характера. Угроза паводков есть также в Тюменской и Курганской областях.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров