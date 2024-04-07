Названа дата пика паводка в Оренбургской области
Правительство Оренбургской области сообщило о пике паводка 10 апреля
Паводок в Оренбургской области. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Пик паводка в Оренбургской области прогнозируется к 10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик", — говорится в сообщении.
В зоне подтопления находятся Оренбург и Оренбургский район, в том числе Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. Стабилизация ситуации ожидается к 20 апреля.
Напомним, на Оренбургскую область 5 апреля обрушился мощный паводок. В Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти сообщили ещё об одной пробоине. Как отмечал губернатор Денис Паслер, разгул стихии стал самым мощным за историю региона. Известно о не менее чем 18 пострадавших, заразившихся кишечными инфекциями. Число подтопленных жилых домов достигло почти 6,3 тысячи. Тем временем в регионе ввели режим ЧС федерального характера. Угроза паводков есть также в Тюменской и Курганской областях.