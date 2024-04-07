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7 апреля, 04:07

МЧС эвакуирует ещё три улицы в Орске из-за подъёма уровня воды

Работа спасателей в Оренбургской области. Обложка © Telegram / Денис Паслер

Работа спасателей в Оренбургской области. Обложка © Telegram / Денис Паслер

В Орске растёт площадь подтопления в результате паводка. Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Объявлена эвакуация жителей ещё трёх улиц: Стасова, Щорса, Краматорской", — информировал представитель ведомства.

Вода на площади Гагарина в Орске. Видео © T.me / ORSK.RU

По данным местных СМИ, людям приходят соответствующие СМС-сообщения с требованием переместиться в пункты временного размещения.

Для защиты от паводка в Оренбурге возводят искусственную насыпь
Для защиты от паводка в Оренбурге возводят искусственную насыпь

Напомним, 5 апреля дамба в Орске под давлением талых вод получила сразу два повреждения. На следующий день ситуация повторилась: глава Орска Козупица сообщил о прорыве в районе улицы Борисоглебской. Свыше 4,4 тысячи домовладений оказались подтоплены. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья.

Лариса Сафронова
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