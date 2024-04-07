Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 23:36

Для защиты от паводка в Оренбурге возводят искусственную насыпь

В Оренбурге продолжается подготовка к предотвращению возможных последствий весеннего паводка. Шесть улиц и пять переулков перекрыты, в городе введено частичное ограничение движения автотранспорта, на некоторых участках возводятся насыпи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Проводятся работы по возведению искусственной насыпи на улице Уральской. Она не даст воде приблизится к жилым домам в случае близкого подхода паводка", — гласит публикация.

Власти региона вновь призвали оренбуржцев к эвакуации из районов областного центра и пригорода, находящихся в зоне повышенного риска. Разместиться жители могут в подготовленных временных пунктах на базе средней школы № 11 и дома культуры "Орбита".

Вода по грудь: Жители Оренбуржья рассказали о жуткой ситуации с затоплениями
Вода по грудь: Жители Оренбуржья рассказали о жуткой ситуации с затоплениями

Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю региона. Хуже всего дела обстоят в Орске, где из-за прорыва дамбы свыше четырёх тысяч домовладений оказались подтоплены.

Обложка ©

Shutterstock / alleks19760526

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров