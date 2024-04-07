Для защиты от паводка в Оренбурге возводят искусственную насыпь
В Оренбурге продолжается подготовка к предотвращению возможных последствий весеннего паводка. Шесть улиц и пять переулков перекрыты, в городе введено частичное ограничение движения автотранспорта, на некоторых участках возводятся насыпи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Проводятся работы по возведению искусственной насыпи на улице Уральской. Она не даст воде приблизится к жилым домам в случае близкого подхода паводка", — гласит публикация.
Власти региона вновь призвали оренбуржцев к эвакуации из районов областного центра и пригорода, находящихся в зоне повышенного риска. Разместиться жители могут в подготовленных временных пунктах на базе средней школы № 11 и дома культуры "Орбита".
Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю региона. Хуже всего дела обстоят в Орске, где из-за прорыва дамбы свыше четырёх тысяч домовладений оказались подтоплены.
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