Для защиты от паводка в Оренбурге возводят искусственную насыпь

В Оренбурге продолжается подготовка к предотвращению возможных последствий весеннего паводка. Шесть улиц и пять переулков перекрыты, в городе введено частичное ограничение движения автотранспорта, на некоторых участках возводятся насыпи, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Проводятся работы по возведению искусственной насыпи на улице Уральской. Она не даст воде приблизится к жилым домам в случае близкого подхода паводка", — гласит публикация.