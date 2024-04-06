Вода по грудь: Жители Оренбуржья рассказали о жуткой ситуации с затоплениями

В пригороде Оренбурга многие дома в СНТ "Соловушка" затоплены по окна. Под раздачу попали даже те домовладения, у которых вход находится в метре над землёй. Об этом рассказала RT жительница из Оренбурга, чьи родители были в одном из затопленных зданий.

В некоторых районах вода уже поднялась до уровня груди, в результате чего дома, расположенные в низине, сильно затопило. В Орске дела обстоят не лучше: из-за поступления воды — большие проблемы со связью и перебои в электричестве. Этим поделилась Яна, чья мама еле покинула "проблемный" дом.