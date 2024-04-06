Вода по грудь: Жители Оренбуржья рассказали о жуткой ситуации с затоплениями
Жители Оренбуржья рассказали о затопленных домах из-за сильнейшего паводка
Эвакуация людей в Орске из-за затопления. Обложка © ГУ МЧС по Оренбургской области
В пригороде Оренбурга многие дома в СНТ "Соловушка" затоплены по окна. Под раздачу попали даже те домовладения, у которых вход находится в метре над землёй. Об этом рассказала RT жительница из Оренбурга, чьи родители были в одном из затопленных зданий.
В некоторых районах вода уже поднялась до уровня груди, в результате чего дома, расположенные в низине, сильно затопило. В Орске дела обстоят не лучше: из-за поступления воды — большие проблемы со связью и перебои в электричестве. Этим поделилась Яна, чья мама еле покинула "проблемный" дом.
Несмотря на такие проблемы, люди помогают друг другу справиться с последствиями стихийного бедствия. В селе Ивановка неравнодушные приехали на тракторах и лодках и помогли вывезти соседей в безопасное место.
Напомним, что 5 апреля дамба в Орске получила сразу два повреждения в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья.