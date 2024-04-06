В Оренбургской области паводковыми водами отрезаны 153 населённых пункта
Затопленный автомобиль в микрорайоне Старый город в Орске. Фото © ТАСС / Егор Алеев
В результате паводков в Оренбургской области оказались отрезаны 153 населённых пункта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и Правительства Оренбургской области.
"На время прохождения паводка в 31 муниципальном образовании области закрыто для движения транспортных средств 44 мостовых сооружения и 107 участков автомобильных дорог с переливом талых вод через проезжую часть. Отрезаны 153 населенных пункта", — говорится в телеграм-канале администрации.
Подтоплены уже 6 132 жилых дома и 9 643 приусадебных участка. Эвакуировано 4 402 человека, в том числе 1 115 детей. Потенциально опасным до сих пор остаётся уровень воды в реке Урал в Оренбурге, Илеке и Орске, реке Самара в Бузулуке, реке Сакмара в Татарской Каргале.
Между тем, Минздрав Оренбуржья открыл горячую линию поддержки. Обратиться по номеру 8-800-550-93-43 за бесплатной круглосуточной медико-психологической помощи может любой житель.
Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил о прорыве дамбы в районе улицы Борисоглебской. По его словам, вода стремительно поступает в город. Ситуация сильно усложняется, президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в регион. Сообщалось о гибели четырёх человек, при этом смерть двоих по причине утопления Минздрав опроверг.