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Криминал

"Компания у нас весёлая": Современный "дед Мазай" спас тонущих поросят под Орском

Волонтёры спасли свиней из затопленного сарая после прорыва дамбы в Орске

6 апреля, 14:36
Под Орском волонтёры спасли свиней. Обложка © Telegram / SHOT

Под Орском волонтёры спасли свиней. Обложка © Telegram / SHOT

Волонтёры Народного фронта спасли свиней, которых оставили хозяева во время эвакуации при прорыве дамбы в Орске. Поросята оказались в ловушке, их пятачки едва торчали из воды в затопленном сарае. Кадрами спасательной операции делится SHOT.

Под Орском волонтёры спасли свиней. Видео © Telegram / SHOT

Свиньям повезло, что их жалобное хрюканье услышал волонтёр во время обследования посёлка под Орском. "Дед Мазай" развернул лодку и вместе с приятелем заглянул в сарай, где уже прощались с жизнью как минимум семь поросят. По словам спасателей, пришлось потрудиться, чтобы разместить всё хрюкающее семейство в лодке.

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Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, часть города сразу же начала уходить под воду. В прокуратуре заявили, что нарушения при содержании объекта находили ранее. Сейчас заведено уголовное дело о халатности. Число погибших при затоплении выросло уже до четырёх человек. Прорванную дамбу поручили восстановить Росводресурсам.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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