"Компания у нас весёлая": Современный "дед Мазай" спас тонущих поросят под Орском

Волонтёры Народного фронта спасли свиней, которых оставили хозяева во время эвакуации при прорыве дамбы в Орске. Поросята оказались в ловушке, их пятачки едва торчали из воды в затопленном сарае. Кадрами спасательной операции делится SHOT.

Свиньям повезло, что их жалобное хрюканье услышал волонтёр во время обследования посёлка под Орском. "Дед Мазай" развернул лодку и вместе с приятелем заглянул в сарай, где уже прощались с жизнью как минимум семь поросят. По словам спасателей, пришлось потрудиться, чтобы разместить всё хрюкающее семейство в лодке.