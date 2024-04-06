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6 апреля, 17:04

Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы организовать необходимые работы в местах затоплений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что президента о ситуации проинформировал находящийся на месте затопления губернатор области Денис Паслер. Кроме того, о проводимых мерах в зоне паводков российскому лидеру докладывал и сам Куренков.

"Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

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Напомним, в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, город начал уходить под воду. По информации прокуратуры области, ранее уже выявлялись нарушения при её эксплуатации. Заведено уголовное дело о халатности. Как заявлял губернатор Паслер, дамба не была рассчитана на такую большую нагрузку. Её восстановлением поручили заняться Федеральному агентству водных ресурсов.

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ТАСС / Метцель Михаил

Александра Мышляева
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