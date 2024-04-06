Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы организовать необходимые работы в местах затоплений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что президента о ситуации проинформировал находящийся на месте затопления губернатор области Денис Паслер. Кроме того, о проводимых мерах в зоне паводков российскому лидеру докладывал и сам Куренков.