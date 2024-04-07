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7 апреля, 09:47

Паводок в Оренбургской области отнесён к ЧС федерального характера

В Оренбуржье из-за аномального паводка ввели режим ЧС федерального характера

Один из подтопленных районов Орска. Обложка © TACC / Егор Алеев

Один из подтопленных районов Орска. Обложка © TACC / Егор Алеев

Правительственная комиссия отнесла паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом заявил её председатель, глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в регион сегодня утром.

Куренков посетил пострадавшие от паводка районы Орска. Видео Telegram / МЧС России

"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учётом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал он в ходе заседания комиссии.

Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье
Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье

Куренков также назвал ситуацию в Орске критической и предложил временно запретить продажу алкоголя в районах подтоплений и не допустить роста цен на продукты. По его словам, вода в городе затопила 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. К слову, все городские школы с завтрашнего дня переведены на дистанционное обучение.

Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам главы региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно минимум о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. В зону эвакуации попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи.

Мэр Оренбурга заявил, что ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти
Мэр Оренбурга заявил, что ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти
Наталья Исакова
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