Паводок в Оренбургской области отнесён к ЧС федерального характера

Правительственная комиссия отнесла паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом заявил её председатель, глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в регион сегодня утром.

Куренков посетил пострадавшие от паводка районы Орска. Видео Telegram / МЧС России

"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учётом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал он в ходе заседания комиссии.