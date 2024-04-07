Паводок в Оренбургской области отнесён к ЧС федерального характера
В Оренбуржье из-за аномального паводка ввели режим ЧС федерального характера
Один из подтопленных районов Орска. Обложка © TACC / Егор Алеев
Правительственная комиссия отнесла паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом заявил её председатель, глава МЧС России Александр Куренков, который прибыл в регион сегодня утром.
Куренков посетил пострадавшие от паводка районы Орска. Видео Telegram / МЧС России
"Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учётом заслушанных нами докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — сказал он в ходе заседания комиссии.
Куренков также назвал ситуацию в Орске критической и предложил временно запретить продажу алкоголя в районах подтоплений и не допустить роста цен на продукты. По его словам, вода в городе затопила 4518 жилых домов и 4587 приусадебных участков. К слову, все городские школы с завтрашнего дня переведены на дистанционное обучение.
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам главы региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно минимум о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. В зону эвакуации попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи.