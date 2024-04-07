Глава МЧС Куренков: В Орске достаточно сил и средств для борьбы с паводком
Половодье. Обложка © ТАСС / Кирилл Лебедев
В Оренбургской области достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий паводка в Орске. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Сил и средств достаточно. Работа ведётся. Оценка обстановки будет проведена. Всё, что будет необходимо, будет привезено", — подчеркнул глава ведомства.
Куренков дополнил, что самая тяжёлая обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города. В последнем передвигаться можно только на лодках, глубина воды достигает двух метров. Спасатели постоянно курсируют по территории и эвакуируют людей с личными вещами.
Число подтопленных жилых домов в области увеличилось почти до 6,3 тысячи. За сутки в регионе подтопленными оказались 2,4 тысячи домов, пояснили в ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Вместе с тем Казахстан уменьшил сброс воды с Актюбинского водохранилища с 600 до 50 кубометров в секунду. Именно оттуда вытекает река Илек, впадающая в реку Урал, на которой стоит Орск.
Напомним, 5 апреля в Орске под давлением талых вод сразу в двух местах пробило дамбу, а уже на следующий день власти сообщили о новой пробоине. Губернатор региона Денис Паслер сообщил, что нынешний паводок стал самым сильным за всю историю Оренбургской области. Тысячи домовладений оказались в зоне бедствия, МЧС объявляет об эвакуации новых улиц. В пострадавший от стихии субъект прибыл руководитель ведомства Александр Куренков. Сообщалось, что в Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347.