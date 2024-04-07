Глава МЧС Куренков: В Орске достаточно сил и средств для борьбы с паводком

В Оренбургской области достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий паводка в Орске. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков.

"Сил и средств достаточно. Работа ведётся. Оценка обстановки будет проведена. Всё, что будет необходимо, будет привезено", — подчеркнул глава ведомства.

Куренков дополнил, что самая тяжёлая обстановка складывается в Ленинском районе и районе Старого города. В последнем передвигаться можно только на лодках, глубина воды достигает двух метров. Спасатели постоянно курсируют по территории и эвакуируют людей с личными вещами.