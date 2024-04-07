Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В планах министра посетить город Орск, где продолжается сильное наводнение и в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии.