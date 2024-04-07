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7 апреля, 05:04

Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В планах министра посетить город Орск, где продолжается сильное наводнение и в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии.

МЧС эвакуирует ещё три улицы в Орске из-за подъёма уровня воды
МЧС эвакуирует ещё три улицы в Орске из-за подъёма уровня воды

Напомним, в Орске 5 апреля под давлением талых вод пробило дамбу, получившую сразу два повреждения. На следующий день ситуация повторилась: глава Орска Козупица сообщил о прорыве в районе улицы Борисоглебской. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья. Тем временем в Оренбурге для защиты от паводка возводят искусственную насыпь.

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T.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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