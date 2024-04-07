Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
В планах министра посетить город Орск, где продолжается сильное наводнение и в круглосуточном режиме проводятся работы по ликвидации последствий стихии.
Напомним, в Орске 5 апреля под давлением талых вод пробило дамбу, получившую сразу два повреждения. На следующий день ситуация повторилась: глава Орска Козупица сообщил о прорыве в районе улицы Борисоглебской. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья. Тем временем в Оренбурге для защиты от паводка возводят искусственную насыпь.
T.me / МЧС России