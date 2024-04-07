Ситуация с паводком в Орске развивается по наихудшему сценарию, подтоплено более 6,5 тыс. домов

Ситуация с паводком в Орске развивается по наихудшему сценарию, сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области. В зоне подтопления находится 6644 жилых дома. Власти региона также поделились ходом спасательных работ.

"Развёрнуто 11 пунктов временного размещения вместимостью 8087 мест. На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек", — говорится в сообщении.

Из пострадавших районов эвакуировано 4064 человека, в том числе 885 детей, а в Орске — 1164 человека, из которых 336 — несовершеннолетние. В пунктах временного размещения расположили 696 человек. В зоне подтопления находится 11 социально значимых объектов.