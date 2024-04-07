Ситуация с паводком в Орске развивается по наихудшему сценарию, подтоплено более 6,5 тыс. домов
Власти: Ситуация с паводком в Орске развивается по наихудшему сценарию
Один из районов Орска, попавших в зону подтопления. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Ситуация с паводком в Орске развивается по наихудшему сценарию, сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области. В зоне подтопления находится 6644 жилых дома. Власти региона также поделились ходом спасательных работ.
"Развёрнуто 11 пунктов временного размещения вместимостью 8087 мест. На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек", — говорится в сообщении.
Из пострадавших районов эвакуировано 4064 человека, в том числе 885 детей, а в Орске — 1164 человека, из которых 336 — несовершеннолетние. В пунктах временного размещения расположили 696 человек. В зоне подтопления находится 11 социально значимых объектов.
В 8816 жилых домах нарушено энергоснабжение, на местах работает 41 аварийная бригада. Ситуация осложняется неутешительным прогнозом погоды на ближайшие сутки — обильными дождями. В целом за прошедшие сутки уровень воды в реках области поднялся в пределах от 11 до 65 сантиметров.
Напомним, 5 апреля в Орске произошло наводнение: местную дамбу прорвало в двух местах, а уже на следующий день — ещё в одном. Как отмечал губернатор Оренбургской области Денис Паслер, нынешний паводок стал самым сильным за всю историю региона. В пострадавшей зоне — тысячи домовладений, спасатели эвакуируют всё новые улицы. В субъект прибыл глава МЧС Александр Куренков. Тем временем в оперативных службах опасаются, что зона подтопления может увеличиться.