Зона подтопления в Орске может увеличиться, пик паводка пока не наступил
ТАСС: Зона подтопления в Орске может увеличиться
Зона подтопления в Орске Оренбургской области может увеличиться. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах.
"Пик паводка не пройден, поэтому говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться", — сказал собеседник ТАСС.
Обращаясь к прибывшему в Орск главе МЧС Александру Куренкову, замминистра Илья Денисов отметил, что паводковая ситуация в Оренбуржье остаётся сложной. По его словам, она ещё развивается, спасатели "действуют адекватно ситуации".
Напомним, 5 апреля в Орске под давлением талых вод сразу в двух местах пробило дамбу, а уже на следующий день власти сообщили о новой пробоине. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, нынешний паводок стал самым сильным за всю историю региона. Тысячи домовладений оказались в зоне бедствия, МЧС объявляет об эвакуации всё новых улиц. В пострадавший от стихии субъект прибыл руководитель ведомства Александр Куренков.
Telegram / МЧС России