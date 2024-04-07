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7 апреля, 06:54

Зона подтопления в Орске может увеличиться, пик паводка пока не наступил

ТАСС: Зона подтопления в Орске может увеличиться

Зона подтопления в Орске Оренбургской области может увеличиться. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах.

"Пик паводка не пройден, поэтому говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться", — сказал собеседник ТАСС.

Обращаясь к прибывшему в Орск главе МЧС Александру Куренкову, замминистра Илья Денисов отметил, что паводковая ситуация в Оренбуржье остаётся сложной. По его словам, она ещё развивается, спасатели "действуют адекватно ситуации".

В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347, эвакуировано 428 человек
В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347, эвакуировано 428 человек

Напомним, 5 апреля в Орске под давлением талых вод сразу в двух местах пробило дамбу, а уже на следующий день власти сообщили о новой пробоине. По словам губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, нынешний паводок стал самым сильным за всю историю региона. Тысячи домовладений оказались в зоне бедствия, МЧС объявляет об эвакуации всё новых улиц. В пострадавший от стихии субъект прибыл руководитель ведомства Александр Куренков.

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Матвей Константинов
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