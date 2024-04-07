Зона подтопления в Орске может увеличиться, пик паводка пока не наступил

Зона подтопления в Орске Оренбургской области может увеличиться. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах.

"Пик паводка не пройден, поэтому говорить о стабилизации пока рано. Зона подтопления может увеличиться", — сказал собеседник ТАСС.