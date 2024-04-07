В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347, эвакуировано 428 человек
В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347
За минувшие сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос примерно на 28 сантиметров, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как уточняется, речь идёт о СНТ "Соловушка", "Газовик", "Мичуринец", "Пенсионер", "Дубки", "Луч" и других, расположенных в пойме реки Урал.
"Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.
Также в посёлке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 садовых товарищества обесточены. Вместе с тем в пресс-службе правительства региона заявили, что ситуация с подтоплением Орска в Оренбургской области пойдёт на спад в ближайшие часы из-за снижения объёмов сброса воды с Ириклинского водохранилища, если не наступят неблагоприятные погодные условия.
Напомним, в Орске 5 апреля под давлением талых вод пробило дамбу, получившую сразу два повреждения. На следующий день ситуация повторилась: глава Орска Василий Козупица сообщил о прорыве в районе улицы Борисоглебской. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья. Тем временем в Оренбурге для защиты от паводка возводят искусственную насыпь. Позже стало известно, что спасатели эвакуируют ещё три улицы в Орске из-за подъёма уровня воды. Глава МЧС Александр Куренков прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область.
ТАСС / Егор Алеев