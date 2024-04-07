В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1347, эвакуировано 428 человек

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос примерно на 28 сантиметров, подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как уточняется, речь идёт о СНТ "Соловушка", "Газовик", "Мичуринец", "Пенсионер", "Дубки", "Луч" и других, расположенных в пойме реки Урал.

"Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.