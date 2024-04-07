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7 апреля, 05:27

"Крышу разворотил": Неравнодушные спасают животных из затопленных домов в Оренбургской области

В Оренбургской области неравнодушные спасли кошку из затопленного дома

В Сети появилось трогательное видео из Оренбургской области. Местные мужчины услышали жалобный крик кошки в городе Новотроицке. Они подплыли на лодке к затопленному дому, вскрыли крышу и вытащили питомца.

Спасение животных в Оренбургской области. Видео © VK / Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы, Telegram / ria56_news

"Кошку спас, крышу разворотил — сидела уже под углом", — говорит мужчина за кадром.

Также известно, что региональные власти решили сократить сброс воды на 500 кубических метров в секунду, так как приток в Ириклинское водохранилище уменьшился. При этом вода подступила к многоэтажкам на улице Уральской в Оренбурге, сообщили в пресс-службе правительства региона. А в МЧС РФ оценивают ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

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Напомним, в Орске 5 апреля под давлением талых вод пробило дамбу, получившую сразу два повреждения. На следующий день ситуация повторилась: глава Орска Василий Козупица сообщил о прорыве в районе улицы Борисоглебской. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья. Тем временем в Оренбурге для защиты от паводка возводят искусственную насыпь. Позже стало известно, что спасатели эвакуируют ещё три улицы в Орске из-за подъёма уровня воды. Глава МЧС Александр Куренков прибыл в пострадавшую от паводка Оренбургскую область.

Обложка ©

VK / Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы

Иван Косицын
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