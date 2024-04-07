"Крышу разворотил": Неравнодушные спасают животных из затопленных домов в Оренбургской области

В Сети появилось трогательное видео из Оренбургской области. Местные мужчины услышали жалобный крик кошки в городе Новотроицке. Они подплыли на лодке к затопленному дому, вскрыли крышу и вытащили питомца.

Также известно, что региональные власти решили сократить сброс воды на 500 кубических метров в секунду, так как приток в Ириклинское водохранилище уменьшился. При этом вода подступила к многоэтажкам на улице Уральской в Оренбурге, сообщили в пресс-службе правительства региона. А в МЧС РФ оценивают ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.