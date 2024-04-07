Мэр Оренбурга заявил, что ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти

Ситуация с паводком в городе остаётся критической, сообщил мэр города Сергей Салмин. Он отметил, что вода прибывает, в ближайшие дни её уровень будет расти.

"В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", — добавил глава города в телеграм-канале.