Мэр Оренбурга заявил, что ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти
Мэр Салмин: В ближайшие дни уровень воды в подтопленном Оренбурге будет расти
Паводок в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Кирилл Лебедев
Ситуация с паводком в городе остаётся критической, сообщил мэр города Сергей Салмин. Он отметил, что вода прибывает, в ближайшие дни её уровень будет расти.
"В тех районах, которые находятся в зоне подтопления в пойме Урала и Сакмары, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произошло, значит, нужно немедленно эвакуироваться. Возьмите с собой документы, ценные вещи и покиньте домовладения", — добавил глава города в телеграм-канале.
Тем временем местный водоканал начал работать в режиме паводка, обеззараживая воду хлором. Из-за этого, отметил Салмин, вода может иметь специфический запах, однако пить такую жидкость безопасно, хотя перед употреблением и рекомендуется её прокипятить.
Напомним, крупнейшее за всю историю Оренбуржья наводнение обрушилось на Орск и другие районы области 5 апреля. Сначала талые воды спровоцировали прорыв местной дамбы в двух местах, а на следующий день — ещё в одном. На данный момент известно о 18 пострадавших, заразившихся кишечными инфекциями. Кроме того, с начала паводка в городе погибло четыре человека, однако власти подчёркивали, что это не связано со стихией. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных улиц, их становится всё больше. Оперативные службы опасаются, что зона наводнения может расшириться, в регионе прогнозируют обильные дожди. Пострадало более 6,5 тысячи жилых домов.