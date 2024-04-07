Четыре человека умерли в Орске, их смерти никак не связаны с паводком
Мэрия Орска сообщила о гибели четырёх человек
Вид на один из подтопленных районов Орска. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Мэрия Орска, расположенного в Оренбургской области, сообщила о смерти четырёх жителей подтопленного города. В беседе с журналистами там подчеркнули, что ни один из случаев не связан с паводком.
"У двоих был сердечный приступ, у одного — естественная смерть, ещё один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано", — сказал собеседник РИА "Новости".
Напомним, крупнейшее за всю историю Оренбуржья наводнение обрушилось на Орск 5 апреля. Сначала талые воды спровоцировали прорыв местной дамбы в двух местах, а на следующий день — ещё в одном. На данный момент известно о 18 пострадавших, все они заразились кишечными инфекциями. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных улиц, и их становится всё больше. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Тем временем оперативные службы опасаются, что зона наводнения может расшириться, в регионе прогнозируют обильные дожди. Ситуация развивается по наихудшему сценарию, пострадало более 6,5 тысячи жилых домов.