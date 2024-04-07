Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье
Минстрой: Ущерб жилью от паводка в Оренбуржье может превысить 21 млрд рублей
Сотрудник МЧС на месте паводка в Оренбургской области. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Сумма ущерба жилью в результате наводнения в Оренбургской области может превысить 21 миллиард рублей. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя России Александр Ломакин.
"С учётом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 квадратного метра жилья предварительный объём средств на меры социальной поддержки граждан, чьё жильё утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 миллиарда рублей", — сказал замглавы ведомства на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области.
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам главы региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно минимум о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. В зону эвакуации попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи. Тем временем в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает средств и сил для борьбы с паводком. А мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти.