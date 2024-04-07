Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье

Сумма ущерба жилью в результате наводнения в Оренбургской области может превысить 21 миллиард рублей. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя России Александр Ломакин.

"С учётом установленной Минстроем Российской Федерации стоимости 1 квадратного метра жилья предварительный объём средств на меры социальной поддержки граждан, чьё жильё утрачено в результате чрезвычайной ситуации, может составить более 21 миллиарда рублей", — сказал замглавы ведомства на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области.