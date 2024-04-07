Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка
Один из подтопленных районов Орска. Обложка © Telegram / Типичный Орск
Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу из-за аномального паводка. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"Во избежании экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского НПЗ временно приостановлена", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.
"Орскнефтеоргсинтез" (структура компании "Фортеинвест") — один из ведущих российских НПЗ. Его мощность — шесть миллионов тонн в год. На предприятии выпускают около 30 видов продукции, включая автомобильный бензин и дизельное топливо.
Паводковая ситуация в Оренбургской области по-прежнему остаётся критической: оперативные службы опасаются, что зона наводнения может расшириться, в регионе прогнозируют обильные дожди. Напомним, крупнейшее за всю историю региона наводнение обрушилось на Орск 5 апреля. Сначала талые воды спровоцировали прорыв местной дамбы в двух местах, а на следующий день — ещё в одном. На данный момент известно о 18 пострадавших, все они заразились кишечной инфекцией. Спасатели эвакуируют жителей подтопленных улиц, и их становится всё больше. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков.