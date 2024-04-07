Орский НПЗ приостановил работу из-за паводка

"Во избежании экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве, работа Орского НПЗ временно приостановлена", — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

"Орскнефтеоргсинтез" (структура компании "Фортеинвест") — один из ведущих российских НПЗ. Его мощность — шесть миллионов тонн в год. На предприятии выпускают около 30 видов продукции, включая автомобильный бензин и дизельное топливо.